عملية التلقيح ضد كورونا في الدارالبيضاء.. رجال الأمن من بين أوائل المستفيدين – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تصوير: يونس مردوخ

انطلقت عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في صفوف رجال الأمن، وذلك داخل ولاية الدارالبيضاء، في ظل التدابير الاحترازية، التي يفرضها الفيروس.

وصرحت الدكتورة زكية العلاوي، التي تترأس الطاقم الصحي، الذي يشرف على عملية التلقيح في ولاية أمن الدارالبيضاء، لـ”اليوم24″، أن عملية التلقيح ضد كورونا تمر في أجواء خاصة، داخل ولاية أمن الدارالبيضاء.

وأضافت المتحدثة نفسها أن الطاقم الصحي، الذي يشرف على هذه العملية يتكون من 25 فردا، من بينهم أطباء، وممرضون.

وأوضحت، أن هذه العملية تحترم الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.