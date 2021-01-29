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فريق إسباني “يرغب” في التعاقد مع مدافع “الأسود”

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محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - عبر مسٶولو فريق بلد الوليد الاسباني عن رغبتهم في ضم مدافع المنتخب الوطني وشالكة 04 الألماني حمزة منديل خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وكشف موقع”بوسيلا فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات، نقلا عن قناة “SER”، عن تداول اسم حمزة منديل ضمن قاٸمة اللاعبين الذين يهتم الفريق الاسباني بالتعاقد معهم.
ولفت المصدر ذاته الی كون مسٶولي الفريق الألماني لن يضعوا عقبات في طريق انتقال منديل الی بلدان الوليد.
والتحق منديل بالفريق الألماني صيف 2018 مقابل 6 ملايين أورو، وبعد موسمه الأول تمت اعارته الی فريق ديجون الفرنسي لموسم واحد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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