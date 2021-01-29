شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بتداول لقاح أسترازينيكا في دول الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجازت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي لقاح كورونا المستجد الذي تنتجه شركة أستر زينيكا وجامعة أكسفورد لجميع البالغين.

ويمهد القرار الطريق للمفوضية الأوروبية لإصدار ترخيص تسويق مشروط للقاح.

ويأتي قرار الوكالة الدوية الأوروبي إدراج كبار السن في الموافقة رغم تصويت لجنة التطعيم الألمانية بالسماح بالتلقيح فقط للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاماً بسبب نقص بيانات التجارب في المجموعات الأكبر سناً.