شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين» يمدد معاهدة «نيو ستارت» 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اليوم الجمعة، على قانون يمدد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية لخمس سنوات، وهي آخر معاهدة كبرى من نوعها بين روسيا والولايات المتحدة.

وقالت روسيا إن التمديد سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يتبادل الجانبان المذكرات الدبلوماسية بعد أن يكمل كل منهما إجراءاته الداخلية. وكان المجلسان الأعلى والأدنى بالبرلمان الروسي قد صوتا لصالح التصديق على تمديد المعاهدة يوم الأربعاء.

ومعاهدة نيو ستارت، التي أبرمت عام 2010 وتنتظر نهايتها الأسبوع المقبل، هي بمثابة حجر الزاوية في جهود الحد من انتشار الأسلحة عالميا، وتعمل على تقييد عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية والصواريخ والقاذفات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.