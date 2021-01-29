التجارة ترد على ما تم تداوله حول إيقاف تجهيز كبار السن بمفردات التموينية

وذكرت الوزارة في بيان رسمي لها، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده ان وزارة التجارة اوقفت تجهيز المواطنين ذوي الأعمار الكبيرة بمفردات البطاقة التموينية، وهنا نود أن نؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".وأضافت: "ونود أن نوضح أن جميع المواطنين العراقيين على امتداد ارض الوطن يستلمون مفردات البطاقة التموينية ضمن النظام الذي تعمل به وزارة التجارة".

وأكدت الوزارة، أن "نظام البطاقة التموينية يشترك فيه عموم المواطنين العراقيين في جميع محافظات البلاد بغض النظر الى اعمارهم ، وأن ما يتردد بمواقع التواصل الاجتماعي اخبار عارية عن الصحة وغير دقيقة وتفتقر إلى المصدر الرسمي".

وأشارت إلى، أن "البطاقة التموينية تجهز للجميع ولا يمكن اعفاء اي مواطن منها إلا بقرارات تصدر عن السلطات التشريعية".



ولفتت الى ان "وزارة التجارة ملتزمة بتوزيع المواد الغذائية على المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية على مدى عام كامل في اطار دعم هذه الشريحة من المجتمع والتي تمثل اغلبها الاعمار الكبيرة ".

وختمت بالقول: "نأمل من الجميع الاعتماد على الأخبار التي ترد من امصادرها الرسمية في الوزارة بما يتعلق بالبطاقة التموينية دون الاعتماد على اخبار مجهولة المصدر هدفها خلط الاوراق والتشويش ".

