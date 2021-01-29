الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة بصعدة والضالع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كبدت قوات الجيش اليمني، الجمعة، مليشيا الحوثي خسائر فادحة خلال معارك شهدتها محافظتي صعدة والضالع، شمالي وجنوبي البلاد.

واندلعت معارك طاحنة في المعقل الأم للانقلابيين في أعقاب هجوم مباغت شنته مليشيا الحوثي على مواقع قوات الجيش اليمني في مديرية باقم إلى الجهة الشمالية من محافظة صعدة الواقعة، أقصى شمالي البلاد.

وقال بيان للجيش اليمني، اليوم الجمعة، إن محاولة هجوم فاشلة شنتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بمشاركة آليات ثقيلة استهدفت اختراق المواقع الأمامية للجيش اليمني في ميسرة "التباب السود" في جبهة باقم.

وطبقا للبيان، فإن قوات الجيش اليمني نجحت في التصدي للهجوم الحوثي، إثر تدخل رادع للمدفعية الثقيلة التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، والتي شنت سلسلة ضربات مكثفة على آليات المليشيات المدعومة إيرانيا.

وأسفرت المعارك، وفقا للبيان عن سقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة آخرين، بالإضافة إلى خسائر في المعدات خلال هذه الاشتباكات التي تعد تطورا مهما في جبهات صعدة والتي تشهد جمود منذ أكثر من عام.

صد هجوم مباغت بالضالع



في جبهة آخرى، في محافظة الضالع، شنت القوات اليمنية المشتركة هجوم مباغت على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية ضمن استراتيجية عسكرية لاستنزاف المتمردين وتعميق خسائرهم البشرية والمادية.

وقال بيان لمحور الضالع القتالي، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إن وحدات من اللواء الـ6 مقاومة جنوبية نفذت عملية هجومية مباغتة على مواقع مليشيات الحوثي في مديرية "الحشا" إلى الشمال الغربي من المحافظة الحدودية مع محافظتي تعز وإب.

وذكر البيان أن الهجوم استهدف تحصينات وثكنات مليشيات الحوثي الإرهابية في بلدة الشامرية في قطاع جبهة "بتار" شمال شرقي الحشاء، وخلف عديد قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين.

وأوضح البيان أن المليشيات الحوثية شنت هجوما مضادا في مسعى للانتقام لخسائرها البشرية، لكن القوات الجنوبية نجحت بعد معارك طاحنة من مضاعفة خسائرها بالإضافة الى اغتنام عددا من الاسلحة الخفيفة.

وفي حالة تثبت إفلاس مليشيات الحوثي لتعويض خسائرها بالانتقام من المدنيين العزل في القرى المتاخمة لخطوط التماس، لجأت لقنص طفل في عقده الأول، وأصيب بشكل خطير.

وبحسب ذات المصدر فأن الطفل "عبدالجبار شلال سعيد" أصيب بجروح خطرة أثناء استهدافه من قبل قناص لمليشيات الحوثي أثناء تواجده في مزرع قرب منزل أسرته في بلدة "بتار" بالضالع، وقد تدخلت فرق الانقاذ لإسعافه إلى أحد مستشفيات العاصمة المؤقتة "عدن".

والآونة الأخيرة، كبدت غارات التحالف بقيادة السعودية ومعارك طاحنة مع الجيش اليمني والقبائل، مليشيات الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في الجبهات الشرقية للبلاد، محور أعنف المواجهات منذ أكثر من عام.

