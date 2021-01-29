ألمانيا تجدد دعمها لحل الأزمة الليبية سياسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا استمرار دعم بلاده للشعب الليبي والمسار السياسي بما يعود عليه بالازدهار والاستقرار .

جاء ذلك خلال اتصال مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، الجمعة.



وبحسب بيان لمجلس اانواب الليبي فقد تناقش الطرفان حول آخر المستجدات السياسية ومسيرة الحوار الحالي والانتخابات القادمة نهاية هذا العام .

ورحب العقوري بإجراء الانتخابات الوطنية الليبية بشرط إعداد الظروف المناسبة لإجرائها وأبرزها العامل الأمني ووجود القاعدة الدستورية.

وقدم العقوري شكره للدعم الألماني المتواصل للشعب الليبي، مؤكداً حرص لجنة الخارجية على تسهيل برامج دعم التنمية.

وأغلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الخميس، باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية في ليبيا، حتى الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2021.

وكلفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتحقق من أن الترشيحات للسلطة التنفيذية الجديدة تتوافق مع الشروط المعلن عنها.

كما ستعقد جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، في الفترة بين الأول وحتى 5 شباط/ فبراير 2021، تحت إشراف المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وباستضافة من حكومة سويسرا الاتحادية.

