شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسي تلمح إلى إمكانية سحب الثقة من حكومة المشيشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، إنه يمكن الوصول إلى أكثر من 109 أصوات لسحب الثقة من حكومة المشيشي.

وأضافت في تصريحات صحفية: «الجميع يوافقنا في حقيقة أن التغيير واجب، ونمارس الضغط لتحقيق ذلك». متابعة: «لا نتحاور مع «الإخوان»، ونجمع الشعب إلى صفنا».

وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، ضرورة إجراء تغيير جذري للحكومة بسبب الفشل الذريع الذي وصلت إليه.

وأشارت إلى أن الشعب التونسي، سيختار من سيحقق له مطالبه، موضحة أن دور حزبها بصفته معارضاً لفت انتباه الرأي العام إلى الخروق واقتراح البديل. مشددة على أن حكومة المشيشي لا تحترم أبجديات الديمقراطية ولا يمكن أن تكون حكومة ناجحة ينتظر منها إنجازات.