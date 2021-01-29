شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية تتوقع أن تقدم أسترازينيكا 400 مليون جرعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (أ ف ب)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة إجازة بروكسل استعمال لقاح أسترازينيكا/أكسفورد ليكون الثالث في الاتحاد الأوروبي بعد لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا.

وقالت فون دير لايين في تغريدة عبر موقع تويتر: «أتوقع أن توفّر الشركة 400 مليون جرعة كما هو متفق عليه»، في وقت تواجه أسترازينيكا انتقادات القادة الأوروبيين بسبب تأخيرات كبيرة على صعيد تسليم شحنات اللقاح.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد اعتمدت في وقت سابق الجمعة، لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، قائلة: إنها تعتقد أن اللقاح مناسب أيضاً لكبار السن.



وقالت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام في بيان، إنّها أوصت «بمنح ترخيص تسويق مشروط للقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً».