حرب اللقاحات تشتد بين لندن وبروكسل

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"الخليج 365" من لندن: اشتدت الحرب بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا يوم الجمعة حيث نشرت بروكسل نسخة منقحة من عقد اللقاحات الذي وقعته مع شركة تصنيع الأدوية.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يؤدي نشر العقد إلى إجبار شرك أسترازينيكا AstraZeneca المتتجة للقاح كورونا، على إمدادها بملايين من الجرعات المصنعة في مصانع المملكة المتحدة لتعويض النقص في المصنع البلجيكي الذي شهد خفض شحناته بأكثر من 60٪.

وتنص الفقرة الرئيسية للعقد المسمى "مواقع التصنيع" على أنه لأغراض العقد، فإن المصانع داخل المملكة المتحدة ستعتبر جزءًا من الاتحاد الأوروبي.

لكن العقد لا يذكر بشكل واضح كيف سيتم توزيع اللكمات المنتجة في تلك المواقع. وتجادل AstraZeneca بأن سلاسل التوريد في المملكة المتحدة وأوروبا مبنية بشكل منفصل، مما يعني أن نقص الإمداد في سلسلة واحدة لن يؤثر بالضرورة على الأخرى.

أفضل الجهود

ويقول قسم آخر في العقد إن الشركة ستبذل "أفضل الجهود المعقولة" لإنتاج جرعات داخل الاتحاد الأوروبي وتسليمها في تاريخ معين - على الرغم من إلغاء التاريخ نفسه.

ويشرح القسم الثالث بعد ذلك ما يحدث إذا كانت أسترازينيكا AstraZeneca غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد بسبب عقد آخر موقّع مع شخص آخر.

وينص هذا القسم على أن "AstraZeneca لن تعتبر مخالفة لهذه الاتفاقية نتيجة لأي تأخير بسبب ... الاتفاقيات المتنافسة".

مفوض العدل الأوروبي

وبشكل منفصل، صعد مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز ، من حدة الخطاب باتهام المملكة المتحدة ببدء "حرب لقاح" واتهم بريطانيا بإظهار "عدم التضامن".

وقال إن مفوضية الاتحاد الأوروبي لتنسيق عقود اللقاحات دفعت نيابة عن الـ 27 على وجه التحديد لتجنب حرب اللقاحات بين دول الاتحاد الأوروبي، ولكن ربما تريد المملكة المتحدة بدء حرب لقاحات؟

وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي لـ(بي بي سي) إن التضامن مبدأ مهم من مبادئ الاتحاد الأوروبي. مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من الواضح أن المملكة المتحدة لا تريد إظهار التضامن مع أي شخص.

وتعاني أوروبا من نقص شديد في لقاحات كورونا، مما يعني أن نشرها يتراجع بشدة عن المملكة المتحدة - وهو أمر مشين وصفته إحدى الصحف الألمانية هذا الأسبوع بأنه "الإعلان المثالي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي '' - مما تسبب في إحراج عميق بينوزراء الاتحاد الأوروبي.

لقاحات نوفافاكس

وواجه برنامج اللقاح أيضًا عقبة أخرى يوم الجمعة حيث ظهر أن الاتحاد الأوروبي لم يؤمن بعد عقدًا لقاحات نوفافاكس البريطانية الصنع، والتي اجتازت تجارب المرحلة الثالثة أمس بنسبة نجاح 90٪.

وأكمل الوزراء فقط المحادثات "الاستكشافية" لشراء Novavax في ديسمبر من العام الماضي بينما وضعت المملكة المتحدة القلم على الورق على عقد لشراء 60 مليون جرعة مرة أخرى في أغسطس، قبل أكثر من خمسة أشهر.

وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيلعب مرة أخرى دور المملكة المتحدة، التي استقطبت حتى الآن أكثر من 7 ملايين شخص مقارنة بـ 2 مليون في ألمانيا.

خلافات

ومع نشر عقد الاتحاد الأوروبي مع الشركة العملاقة أسترازينيكا، أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، وسط خلاف حول تأخر تسليم اللقاحات.

وقالت فون دير لايين للإذاعة الألمانية العامة (دوتيتشلاندفونك) الجمعة "نريد أن ننشره اليوم. نحن بصدد إجراء محادثات مع الشركة بشأن الأجزاء التي يتعين تغطيتها".

من جهة أخرى قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن الخبراء الألمان يتوقعون من الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي أن تفرض قيود عندما ترخص لاستخدام لقاح أسترازينيكا في الكتلة، نظرا لعدم كفاية المعطيات المتعلقة بفاعلية اللقاح لدى الأشخاص الأكبر سنا.

وقال في مؤتمر صحافي "لا نتوقع ترخيصا من دون قيود". ومن المتوقع أن تعلن وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة الموافقة على اللقاح الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وكانت اللجنة الألمانية للتلقيح أعلنت أنها لن توصي باستخدام اللقاح على الأشخاص بعمر 65 عاما وما فوق، لأن المعطيات لتقييم فعالية اللقاحات على هذه الشريحة العمرية غير كافية

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