تركيا تدعو الولايات المتحدة إلى العودة للاتفاق النووي الايراني

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





اسطنبول: دعت تركيا الجمعة الولايات المتحدة إلى العودة للاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 وإنهاء العقوبات المفروضة على طهران، خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيراني في اسطنبول "لقد أيدنا منذ البداية الاتفاق النووي الإيراني. لسوء الحظ انسحبت إدارة ترمب من هذا الاتفاق. آمل أن تعود إدارة بايدن إليه وأن ترفع العقوبات عن إيران، الدولة الشقيقة".

أعلنت الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن أنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق، التي انسحب منها دونالد ترمب في 2018، لكن واشنطن وطهران تنتظران أن يبدأ الآخر بالخطوة الأولى.

وكان ترمب قد انسحب من الاتفاقية لتعزيز الضغط الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية، مما أرضى حلفاء واشنطن، بينهم السعودية وإسرائيل.

وقال ظريف: "نحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا (التي تنص عليها الاتفاقية) عندما تقوم الولايات المتحدة بذلك أيضًا".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى تركيا في إطار جولة إقليمية شملت باكو ويريفان وتبيليسي وموسكو. ومن المقرر أن يستقبله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد الظهر اليوم.

في ديسمبر، شاب التوتر العلاقات الثنائية، التي كانت تتسم عادة بالصداقة. وانتقدت طهران إردوغان لإلقائه قصيدة توحي بأن محافظات شمال غرب إيران جزء من أذربيجان.

وتم تجاوز هذه المرحلة، حيث يفضل البلدان استمرار تعاونهما، لا سيما من اجل تسوية النزاع في سوريا، على الرغم من أنهما يدعمان طرفين متعارضين.