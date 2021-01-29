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نيودلهي: وقع انفجار أمام سفارة إسرائيل في نيودلهي الجمعة ما ألحق أضرارا بسيارات دون أن يوقع إصابات، حسب ما أعلنت الشرطة.

وفُرض طوق أمني في محيط السفارة بعد وقوع الانفجار، وهرع عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان.

وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن "عبوة بدائية الصنع ضعيفة جدا" حطمت نوافذ ثلاث سيارات مجاورة.

وأضاف البيان أن "الانطباعات الأولى تشير إلى محاولة خبيثة لخلق ضجة".

في فبراير 2012، أدى انفجار قنبلة استهدفت سيارة دبلوماسية إسرائيلية في نيودلهي إلى جرح أربعة أشخاص.

ووقع الانفجار الأخير على مقربة من المكان الذي كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي وعدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، يتابعون عرضا عسكريا.

وتشهد العاصمة الهندية إجراءات أمنية مشددة بسبب تظاهرات احتجاج للمزارعين رفضا لإصلاحات حكومية تطال قطاعهم، تخللتها أعمال شغب هذا الأسبوع.