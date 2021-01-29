شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اشتراطات لإعفاء سيارة ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات وضوابط حصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون، واشتراطات دمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وذلك في جميع القطاعات، وفيما يلى نستعرض الاشتراطات اللازمة لتطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة المخصصة لذوى القدرات الخاصة.

يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية ما يأتي:

حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة.ورود تقرير طبي يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة.

ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.

في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.

تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.

عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.

عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقارى.