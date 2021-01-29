اخبار العالم

الصحة الكويتية ترخص لاستخدام الطوارئ للقاح “أكسفورد” المضاد لكورونا

0 نشر
السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية ترخص لاستخدام الطوارئ للقاح “أكسفورد” المضاد لكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 9:21 مساءً, 29 يناير 2021 م

المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح “أكسفورد” المضاد لفيروس الذي صُنع في مصنع (سيروم) للأمصال في الهند بترخيص من شركة (أسترازينيكا) العالمية.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي اليوم إن ذلك يأتي بناءً على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.
وذكر البدر أن الوزارة نجحت في الحصول على دفعة أولية من لقاح “أكسفورد” لحرصها على عدم التأخر في برنامج التطعيم، لافتاً الانتباه إلى أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى بعد أيام.
وأوضح أن هذا اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية كما أن مصنع (سيروم) للأمصال هو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات وأيضاً من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا