شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: «الظرف المشبوه» لا يتضمن موادًا سامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت النيابة العامة في تونس اليوم الجمعة، إن "الظرف المشبوه" الذي وصل الى مؤسسة الرئاسة لا يحتوي على مواد سامة أو خطرة.

وأوضحت النيابة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء التونسية، أن خلاصة التقرير الذي تضمن الاختبارات الفنية على الظرف تبين عدم احتوائه على أي مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

وقالت الرئاسة التونسية أمس الخميس إن ظرفا مشبوها وصل إلى الرئاسة من مصدر مجهول أصاب، نادية عكاشة مستشارة وهي مديرة الديوان في القصر الرئاسي بالعمى المؤقت.