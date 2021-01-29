شكرا لقرائتكم خبر عن 27 دولة أوروبية توصي بتشديد قيود السفر بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اليوم الجمعة بتشديد قيود السفر ، بما في ذلك عدم القيام برحلات السفر غير الضرورية من وإلى المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وتأتي التوصيات غير الملزمة في أعقاب اقتراح من المفوضية الأوروبية وتحدد النهج العام للاتحاد في السفر داخل التكتل.

وحتى الآن، تم تقسيم التكتل نظريا إلى مناطق خضراء وصفراء وحمراء وفقًا لمعدلات الإصابة (بالإضافة إلى اللون الرمادي في المناطق التي لا تتوفر فيها بيانات كافية). ورغم ذلك، نظرا لأن جميع الدول تقريبا تقع ضمن الفئة الأعلى، يغلب اللون الأحمر على الخريطة.

ولإدخال المزيد من التفاصيل الدقيقة، وافق سفراء الدول لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على اعتماد تصنيف "أحمر داكن"، للمناطق التي يزيد فيها معدل الإصابة على مدى أسبوعين عن 500 حالة لكل 100 ألف نسمة.