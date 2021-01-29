شكرا لقرائتكم خبر عن "غوتيريش": يحث على وقف التحريض والاستفزاز في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف في ميانمار، على الكف عن كل أشكال التحريض أو الاستفزاز، وإبداء القيادة والامتثال للمعايير الديمقراطية، واحترام نتائج الانتخابات العامة التي أُجريت في الثامن من نوفمبر من العام الماضي .

وأكد بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، ضرورة حلّ جميع الخلافات الانتخابية عبر الآليات القانونية القائمة.

وجدّد الأمين العام التأكيد على دعم الأمم المتحدة لشعب وحكومة ميانمار في سعيهم لتحقيق السلام والتنمية المستدامة الجامعة والعمل الإنساني وحقوق الإنسان وسيادة القانون .

ووفق التقارير، فقد تصاعدت التوترات بعد إعلان نتائج انتخابات نوفمبر التي أكدت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية برئاسة أونغ سان سوتشي، الفوز فيها بأغلبية ساحقة، ولكن الأحزاب السياسية الأخرى عارضت النتائج، بدعوى حدوث مخالفات .