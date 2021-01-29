بوتين يوقع على تمديد "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد "نيو ستارت" مع أمريكا للحد من الترسانة النووية، إثر توصل البلدين لتفاهم قبيل انتهاء سريانها.

وقال الكرملين في بيان "وقع بوتين القانون الفدرالي حول المصادقة على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التدابير الرامية إلى التقليص وزيادة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".



وصادق مجلس النواب الروسي في وقت سابق، على تمديد معاهدة "الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة".

وقال مجلس النواب في بيان صدر الأربعاء، عقب موافقة النواب الحاضرين بالإجماع خلال جلسة عامة نقلها التلفزيون، إنه "مدد الاتفاق بين موسكو وواشنطن لمدة خمس سنوات تنتهي في الخامس من فبراير/ شباط 2026".

والأربعاء، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن الاتفاق مع الولايات المتحدة على تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية تم وفقا لشروط موسكو.

ولم يوضح ريابكوف في تصريحه المقتضب الذي نقلته وكالة الإعلام المحلية المزيد من التفاصيل حول الشروط المذكورة ولا فترة التمديد، كما لم يصدر أي تعقيب من واشنطن.

وقبل نحو أسبوع، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلًا عن مسؤول أمريكي -لم تسمه- قوله إن مستشار الأمن القومي جاك سوليفان سيقدم للسفير الروسي في واشنطن أناتولي أناتونوف، اقتراح الرئيس بايدن تمديد المعاهدة.

وتشير تقارير إلى أن تمديد المعاهدة من شأنه أن يحظى بترحاب من حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأبقت معاهدة "نيو ستارت" ترسانتي البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة، فحددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700 وعدد الرؤوس النووية عند 1550.