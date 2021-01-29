النيابة التونسية تعلن خلو "ظرف الرئاسة المشبوه" من أي مواد سامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت النيابة التونسية، الجمعة، أن الظرف المشبوه الذي أرسل إلى للرئاسة في وقت سابق لا يحتوي على أي مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

وقالت النيابة، في بيان، إنه "بعد الإطلاع على التقرير الفني، وإجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، تبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".

وأضافت النيابة أنها "تلقت تقريرا من الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، بشأن التقرير الفني".

وأوضحت أنه بحسب التقرير "فإن رئاسة الجمهورية أحالت بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه"، مضيفة أن "الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لرئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة".

وكانت مصادر من الرئاسة أكدت لـ"الخليج 365" أن طردا يحمل مواد سامة وصل إلى الرئاسة.

وأعلنت صفحة رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرضه لمحاولة تسميم أو اغتيال عن طريق مادة "الريسين" القاتلة.

وخضع عدد من أعوان الرئيس للفحوصات الطبية الدقيقة بعد تلقيهم "الطرد المسموم" الذي كان يستهدف سعيد.

وأكدت المصادر أن "فريقا طبيًا من المستشفى العسكري بتونس يشرف على عملية التحاليل الطبية لكل من الحرس الشخصي لقيس سعيد ومديرة ديوانه نادية عكاشة، بعد اعتلال الحالة الصحية لأحد أعوان الرئيس".