بايدن طلب من بوتين إطلاق سراح المعارض نافالني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق سراح المعارض المسجون أليكسي نافالني، في اتصال هاتفي جرى هذا الأسبوع.

وضغط بايدن على بوتين بشأن عدد من القضايا، من بينها التدخل المزعوم في انتخابات 2020، وسيادة أوكرانيا، والقرصنة الإلكترونية الهائلة على شركة سولار ويند، ومشكلة نافالني.

وكان الأخير قد أوقف فور عودته من رحلة علاجية طويلة في ألمانيا بعد تسممه بمادة «نوفيتشوك»، في عملية ينسبها هو إلى السلطات الروسية التي تنفي هذا الأمر.