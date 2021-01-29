شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحظر دخول المسافرين من 5 دول بسبب «كورونا المتحور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج

أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، حظر دخول المسافرين إليها من 5 دول هي: بريطانيا، والبرتغال وأيرلندا والبرازيل وجنوب إفريقيا حتى 17 فبراير المقبل، بسبب ظهور نسخ من فيروس كورونا المتحور فيها.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر صرح أمس الخميس، بأن الحكومة الألمانية تعتزم حظراً موسعاً للسفر من الدول التي ينتشر بها الفيروس المتحور من كورونا بحلول اليوم الجمعة، موضحاً أن القيود قد تشمل البرتغال، وبريطانيا، وأيرلندا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل.