شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تصرح بالاستخدام الطارئ للقاح «أسترازينيكا» ضد كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح «أكسفورد» المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي يتم تصنيعه في مصنع (سيروم) للأمصال في الهند بترخيص من شركة «أسترازينيكا» العالمية، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا).

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة عبدالله البدر: «إن ذلك يأتي بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم».

وذكر البدر، أن الوزارة نجحت في الحصول على دفعة أولية من لقاح «أكسفورد» لحرصها على عدم التأخر في برنامج التطعيم، لافتاً إلى أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى بعد أيام.

وأوضح أن هذا اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، كما أن مصنع (سيروم) للأمصال هو مصنع معتمد من منظمة الصحة العالمية لتصنيع اللقاحات وأيضاً من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وأكد أن هذا القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية؛ حيث أجرت اللجنة تقييماً شاملاً لمعلومات السلامة والفاعلية والجودة، كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفاعلية اللقاح وسلامته.

وأفاد بأن اللجنة قامت بالتحقق من تقارير الجودة والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وبين أن عملية المراجعة، شملت أيضاً جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلاً عن استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفاعلية وجودة اللقاح محلياً وعالمياً واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.