شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يوقّع تمديد معاهدة «نيو ستارت» الروسية الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «أ ف ب»

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على تمديد معاهدة «نيو ستارت» مع الولايات المتحدة حول الحد من الترسانة النووية، وذلك إثر توصل البلدين إلى تفاهم قبيل انتهاء سريانها.

وقال الكرملين في بيان: «وقّع فلاديمير بوتين القانون الفيدرالي حول المصادقة على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة، بشأن التدابير الرامية إلى التقليص والحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية».