شكرا لقرائتكم خبر عن محتالون يستغلون محنة المكسيكيين لبيع لقاحات مزيفة ضد كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو: «أ ف ب»

في أوج جائحة كوفيد ـ 19، يستغل محترفون في عمليات الاحتيال، مخاوف الناس في المكسيك لبيع لقاحات مزيفة بغية تحقيق أرباح مالية على حساب صحة السكان.

وتوضح ساندرا جارسيا، وهي ضابطة في شرطة جرائم المعلوماتية في مكسيكو لـ«فرانس برس»: «هم يبيعون كمامات ومحلولات تعقيم، وأخطر من ذلك، فحوص كوفيد ـ 19، ولقاحات مضادة للفيروس»، وكلها منتجات مشكوك في جودتها، ووعود كاذبة لا تتحقق يوماً.

وهذه العروض التي تحصل بحسب جارسيا، عبر مواقع إلكترونية تحمل أسماء نطاق مسجلة في المكسيك أو في الخارج، تسجل ازدياداً مطرداً مع تمدد الأزمة. وتعيش المكسيك حالياً الشهر الأصعب منذ بدء الجائحة، في ما يراه كثيرون نتيجة لتراخي السكان في اعتماد تدابير الوقاية نهاية العام الفائت. وقد ارتفع عدد الوفيات إلى 153 ألفاً، وعدد الإصابات إلى 1.8 مليون في هذا البلد الذي يعد 126 مليون نسمة.

وتعاني العاصمة مكسيكو وضعاً حرجاً في هذا الإطار؛ إذ بلغت نسبة إشغال أسرّة المستشفيات 90%، كما أن الأنشطة غير الضرورية معلّقة منذ 18 ديسمبر/كانون الأول.

لقاحات مزيفة عبر الإنترنت

وأطلقت البلاد خطتها للتلقيح في 24 ديسمبر/كانون الأول، بدءاً بالطواقم العلاجية، في مسار تديره الحكومة بالاعتماد على لقاح «فايزر/بايونتيك»، لكن عبر مجموعات دردشة على تطبيق «تلجرام»، تُطرح لقاحات مفترضة مصدرها هذه المختبرات عينها، للبيع عبر الإنترنت، وفق مراسلي «فرانس برس».

والأمر عينه يسري على اللقاحات المصنّعة من شركة «موديرنا» الأمريكية و«أسترازينيكا» البريطانية، بأسعار تتراوح بين 110 دولارات و180. ويرسل الضالعون في عمليات الاحتيال هذه، إلى ضحاياهم روابط إلكترونية تحيلهم إلى محادثة خاصة مع جهة تظهر صورة الملف العائدة لها، رجلاً إلى جانب فتاتين مبتسمتين.

وحذرت شرطة مكافحة جرائم المعلوماتية مطلع الشهر الجاري، من أن «مجرمي المعلوماتية» هؤلاء، يسعون إلى «الحصول على كلمات السر وأسماء المستخدمين وأرقام الهاتف، ورموز تشغيل أو تلقي المال عن طريق سلفات لشراء منتجات غير موجودة، وفور بلوغ الهدف، يغيبون أو يمنعون المواطن من الاتصال بهم».

وكذلك حذرت الهيئة الصحية في المكسيك (كوفيبريس) من «مبيعات غير قانونية» للقاحات «فايزر/بايونتيك» و«موديرنا».

من ناحيتها، كشفت «إنتربول» الشهر الماضي في إنذار عالمي، عن وجود ثلاثة آلاف موقع متصل بصيدليات إلكترونية يُشتبه في بيعها أدوية وأدوات طبية غير قانونية.

أزمة أكسجين

وفي مكسيكو تلقى مكتب المدعي العام ومنظمة «مجلس المواطنين من أجل السلامة والعدالة»، 26 شكوى من محاولات بيع لقاحات، وعمليات تزوير لشراء عبوات الأكسجين منذ نهاية 2020، مع الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات في العاصمة. غير أن العدد الفعلي للمدعين أكبر بكثير، وفق تأكيدات رئيس المنظمة غير الحكومية سلفادورو جيريرو لـ«فرانس برس».

ونددت السلطات في ولايات كينتانا رو (شرق) وجيريرو (جنوب) وبويبلا (وسط) وسونورا (شمال غرب)، بوجود جهات ضالعة في عمليات احتيال تبيع لقاحات مزيفة. ويشير سلفادور جيريرو إلى أن هؤلاء المجرمين «أعضاء في عصابات تتكون أحياناً من أفراد في عائلة واحدة يستخدمون سيناريوهات لخداع الناس».

وبعدما زاد الطلب على الأكسجين بنسبة 700% في ديسمبر/كانون الأول، تشهد البلاد نقصاً في الإمدادات سبب ارتفاعاً كبيراً في الأسعار.

وقد وقعت أراسيلي بيسيريل، وهي ربة منزل في الثانية والأربعين من العمر، تعيش جنوبي العاصمة، ضحية لهؤلاء المحتالين. فقبل بضعة أسابيع، احتاج شقيقها المصاب بكوفيد ـ 19 إلى الأكسجين. واتصلت بصورة طارئة بشركة تقول إنها تقدم عبوات أكسجين مقابل 461 دولاراً، وكان شرط هذه الأخيرة حصر التواصل في خدمة المراسلة الفورية الخاصة بالمنصة.

وحوّلت المرأة المبلغ المطلوب على الحساب المصرفي المرسل إليها، متوجسة من الوقوع في شرك عملية احتيال. وتوضح أراسيلي: «كنت في حال من اليأس. وقد استغل هؤلاء الوحوش ذلك». وهي لم تتمكن من التواصل مجدداً مع منفذي عملية النصب.