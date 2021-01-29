شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: عالجنا 18 مليون شخص من مرض التراخوما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إنه تم إنجاز علاج 18 مليون شخص من مرض التراخوما (وهو من الأمراض المدارية المهملة المسببة للعمى)، وتوزيع 87 مليون جرعة للوقاية منه، بالإضافة لإجراء 350 ألف عملية للمكفوفين، وتدريب 50 ألف مهني صحي.

وكتب سموه عبر حسابه على تويتر: «أنجزنا عبر نور دبي علاج 18 مليون شخص من مرض التراخوما (وهو من الأمراض المدارية المهملة المسببة للعمى) وتوزيع 87 مليون جرعة للوقاية منه، بالإضافة لإجراء 350 ألف عملية للمكفوفين، وتدريب 50 ألف مهني صحي.. الإمارات لن يوقفها شيء في مسيرة الخير الإنسانية العالمية».