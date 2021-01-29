شكرا لقرائتكم خبر عن خربين يتألق في ظهوره الأول مع الوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق المهاجم السوري عمر خربين في ظهوره الأول مع فريقه الجديد، الوحدة، عندما سجل هدفين، ليقوده إلى الفوز على مضيفه حتا 4-1 في افتتاح الجولة الـ 14 من دوري الخليج العربي.

وكان خربين انتقل قبل أيام إلى الوحدة قادماً من الهلال السعودي، ليعود للعب في الدوري الإماراتي بعدما كان لعب للظفرة في موسم 2016 ـ 2017.

وجدد الوحدة فوزه الكبير على حتا بعدما كان هزمه ذهاباً 6-0. وأبدى عمر خربين سعادته بالتسجيل بعد عودته إلى الدوري الإماراتي، وقال إن «الوحدة يحتل حالياً مركزاً لايليق به، والقادم أفضل بالنسبة للفريق إنشاء الله».

ورفع الوحدة رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز السادس، وبقي حتا الذي لم يعرف طعم الفوز في 14 مباراة في المركز الأخير، برصيد نقطتين.

وحسم الوحدة المباراة في الشوط الأول بعدما سجل ثلاث مرات، بواسطة الكوري الجنوبي لي ميونج في الدقيقة 12، وعمر خربين في الدقيقة 24، وهو أول أهدافه في الدوري منذ 1475 يوماً، عندما سجل بألوان الظفرة أمام النصر في يناير/كانون الثاني 2017، فيما سجل تيم ماتافز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأكد عمر خربين تفوق الوحدة من ركلة جزاء حصل عليها وسددها بنفسه في الدقيقة 69، لتكون أول ثنائية للاعب في دوري الإمارات منذ ديسمبر 2016.

وسجل حبيب يوسف الهدف الوحيد لـ«حتا» في الدقيقة 31، ليكون أول لاعب مواطن من حتا، يسجل أمام الوحدة في المواجهات بينهما.

وأكد الوحدة سجله الإيجابي أمام حتا، بعدما حقق الفوز الخامس مقابل تعادل واحد في ست مواجهات بينهما في دوري الخليج العربي.