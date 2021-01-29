شكرا لقرائتكم خبر عن قويض: فكرنا في مواجهة عجمان بـ«الرديف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال السوري محمد قويض مدرب الظفرة بعد الخسارة أمام عجمان 1-2 في دوري الخليج العربي، إن فريقه مر بحالة سيئة بعدما خاض اللقاء وسط ظروف صعبة بلغت 19 إصابة، من بينهم 9 لاعبين أساسيين.

وتابع قويض: «لدينا 19 لاعباً مصاباً من بينهم 9 لاعبين أساسيين، وقد اضطررت إلى المجازفة بإشراك 5 لاعبين لم يشاركوا معنا في التدريبات، وقبل المباراة فكرنا في اللعب بالفريق الرديف، وكل هذا حدث أمام فريق عجمان المنتشي بالفوز على الفجيرة والذي دعم صفوفه بلاعبين جدد، فضلاً عن اللعب على أرضه.

وقد سيطر عجمان منذ البداية وتسيد المباراة، وظل يلعب في منتصف ملعبنا، ولو كان خالد السناني حارس المرمى موجوداً لتغيرت أشياء كثيرة».

وأكد قويض: «هدف التعادل لعجمان كان من كرة سهلة وسعينا إلى التعديل بعد هدف الترجيح، من خلال الاعتماد على المرتدات ولم نوفق في تحقيق طموحنا».