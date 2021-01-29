شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد يحفز بطل كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، حرص و اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالحفاظ على الرياضات التراثية ونقلها للأجيال القادمة باعتبارها إرثاً تاريخياً وحضارياً بكل خصائصه ومميزاته وجزءاً لا يتجزأ من حياة الآباء والأجداد.

وأشار إلى أن هذا التوجه كان أحد مرتكزات النهج الذي سار عليه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر النخيل بأبوظبي خلفان بطي القبيسي الحاصل على بطولة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 27 يناير الجاري وبتنظيم من نادي أبوظبي للصقارين.

وهنأ سموه، القبيسي، بمناسبة فوزه بالبطولة التي تعد من المنافسات المهمة والرئيسية التي تقام على أرض الدولة وتسهم في ترسيخ مفاهيم التراث الوطني وتمثل ركناً أصيلاً من أركان رياضاتنا المحلية.

من جانبه، ثمن خلفان بطي القبيسي، التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ودعمها الكبير لإحياء الرياضات التراثية والتعريف بعراقتها وامتداد تاريخها وسجلها الحافل.

حضر اللقاء ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات.