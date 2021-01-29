شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يتخلى عن وصافة القاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

واصل فريق عجمان صحوته في الدوري بتحقيق الفوز الثاني توالياً بتخطيه السبت ضيفه الظفرة 2-1 في افتتاح الجولة 14 من دوري الخليج العربي.

وتخلى عجمان عن المركز الثالث عشر قبل الأخير في الترتيب، وصعد للمركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، وتجمد رصيد الظفرة عند 16 نقطة.

وكان الظفرة تقدم بهدف السبق في الدقيقة الثامنة عن طريق مهاجمه الإسباني بيدرو كوندي، وأدرك عجمان التعادل في الدقيقة 50 برأسية محكمة من البديل حسين عبدالرحمن بعد عرضية محمد إسماعيل، وأضاف المالي موديبو مايغا هدف الفوز (68) بعد تمريرة متقنة من لويس أنطونيو.

وشهدت المباراة تألقاً لافتاً لعلي الحوسني حارس مرمى عجمان الذي تصدى في الشوط الثاني لأكثر من كرة خطرة، كما برز البرازيلي جارديل.

وقدم الفريق البرتقالي بقيادة مدربه المصري أيمن الرمادي صورة ممتازة للمباراة الثانية توالياً بعد الفوز على الفجيرة في الجولة الثالثة عشرة، ويعود ذلك للتعاقدات المميزة الجديدة.

ونجح عجمان في العودة إلى المباراة في الشوط الثاني بفضل تدخلات المدرب الرمادي المميزة عندما دفع بحسين عبدالرحمن الذي ساهم دخوله في تحسن أداء فريقه الذي كان صاحب الأفضلية خلال شوطي المباراة، ووصلت نسبة استحواذه على الكرة إلى نحو 70% أحياناً، بسبب اعتماد الظفرة على التكتل الدفاعي.