إشادة واسعة بنجاح دولية خورفكان لكرة الصالات

احتفل فريق نفط الوسط بطل الدوري العراقي ووصيف الأندية الآسيوية ببطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات في نسختها الثانية، التي حظيت برعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، خلال الفترة من 2 ولغاية 27 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ونال الفريق العراقي مجسم مدرج خورفكان والميداليات الذهبية التي صممت على نسق مدرج مسرح خورفكان أيضاً.

وكان النفط العراقي قد فاز في النهائي على البطائح حامل اللقب 7-4، وتعتبر هذه الخسارة هي الأولى للبطائح على مدار النسختين الأولى والثانية، علماً أن البطائح فاز على النفط في الافتتاح 3-1.

ومن المفارقات في البطولة أن فريق مليحة هو الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة في النسخة الثانية، وغادر من الدور التمهيدي بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات.

من جهته، أشاد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، ممثل حاكم الشارقة في خورفكان راعي حفلي الختام والافتتاح، بالبطولة الدولية لكرة قدم الصالات، وقال: «المهم بالنسبة لنا أن البطولة حققت النجاح المطلوب، وأن التنافس كان رائعاً وقوياً، وأبناء اللعبة استمتعوا بمباريات جميلة».

وأضاف: «الهدف من تنظيم البطولة ليس أن يفوز بها أحد فرقنا، بل تعتبر الأهداف مستقبلية، وكل التركيز على تقوية فرقنا باللعب مع مدارس مختلفة».

وأشاد بجهود مجلس الشارقة الرياضي ونادي خورفكان الرياضي واللجنة التنفيذية لكرة الصالات.

ومن جانبه، قال عبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات، إن «البطولة التي نظمت وسط ظروف استثنائية عكست لنا حقيقة واحدة وهي أنه لا مستحيل أمام أبناء الإمارات، وإنهم ولدوا للتحدي، مما يرسخ نظرة ورؤية القيادة الرشيدة، وعقدنا العزم أن نتصدى لكل الظروف في سبيل إقامة البطولة في موعدها، وهذا يؤكد أهمية التعاون بين الأندية والاتحادات والمجالس الرياضية، وكل هذا يصبّ في مصلحة الرياضة الإماراتية».

وأضاف، «اختيار خورفكان تم بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، في ظل الطفرة التي تعيشها المدينة، وكنوع من الربط بين السياحة والرياضة؛ لأنهما وجهان لعملة واحدة».

وقال: «الفوز الأكبر أن نخرج بالبطولة نظيفة، وبصفر حالات من فيروس «كورونا»؛ لأننا شددنا في الإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول الطبي، وهذا يعود لهمة ونشاط ويقظة أبناء خورفكان في مختلف لجان البطولة، وأعتقد أننا نجحنا في كسب التحدي، وسنقوم بدراسة تقارير البطولة؛ للاستفادة منها في تطويرها في السنوات القادمة».

وختم جاني تصريحه بترديد عبارة «شكراً سلطان وشكراً خورفكان».