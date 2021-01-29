برعاية حمدان بن زايد.. غداً انطلاق سباق «غناضة» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم «نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت»، السبت، سباق «غناضة» للمحامل الشراعية «الجولة الثانية لفئة 60 قدماً» بعد سباق مهرجان زايد للفئة نفسها.

تقام المنافسات لمسافة 22 ميلاً بحرياً بمشاركة 80 محملاً شراعياً من مختلف أنحاء الدولة، وخصص النادي 3.5 مليون درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى والمشاركين.

ويقام السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تسلم النادي نتائج الفحوصات الخاصة بجميع المشاركين، وكذلك الأطقم المساعدة واللجان العاملة.. كما سيتم اتباع نظام المسافة الآمنة خلال فترة التسابق، بحيث لا تقل المسافة بين كل محمل وآخر عن 20 متراً.

ومن المقرر أن تخضع المحامل المشاركة لفحص فني، وذلك للتأكد من التزام الجميع بالقياسات الفنية المتبعة لهذه الفئة التي تعد الأكبر والأضخم بين كل سباقات المحامل الشراعية التراثية.

من جهته، أعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن سعادته البالغة بالنجاحات التي تتحقق في مختلف الأحداث التي نظمها النادي من دون وجود أي مشاكل خاصة مع الالتزام التام بجميع التدابير الوقائية في هذه الفترة الصعبة التي يعيشها العالم أجمع.

و قال: بكل تأكيد فإن النجاحات التي تتحقق تأتي بعد التعاون الكامل مع جميع الجهات المعنية في العاصمة أبوظبي التي تضرب المثل والقدوة دائماً في الحفاظ على المجتمع والسعي لسلامة أبنائه مع الوضع في الاعتبار عودة الأنشطة الرياضية بالشكل الذي يتلاءم مع هذين المبدأين.

ووجه الرميثي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه للسباق مؤكداً أن اهتمام سموه بالتراث البحري الأصيل يعد أحد أهم عوامل النجاح لجميع الفعاليات في هذا الشأن وكان ولايزال سبباً رئيسياً في إقبال الشباب على التواجد في مثل هذه المحامل الكبيرة. (وام)