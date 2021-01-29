​مخطط التمدد في آفريقيا.. أردوغان يواصل استنزاف ثروات مالي

تواصل تركيا خطة المد الأفريقي بشراسة، واستنزاف ثرواتها البكر، وسط اعتراضات من المعارضة خاصة في مالي، الرافضة لتجديد عقد أكسا إنيرجي.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان شركة الطاقة التركية أكسا إنيرجي، اليوم الخميس، تجديد اتفاق بيع إنتاج محطة الكهرباء التابعة لها في دولة مالي إلى شركة أنيرجي دو مالي لمدة ثلاث سنوات بسعر ثابت مقوم باليورو، ما دفع المعارضة هناك لرفض الصفقة.

وتنتج المحطة ما يصل إلى 30 ميجاوات.

وأشارت بلومبرج للأنباء إلى أنه إلى جانب محطة الطاقة القائمة التابعة للشركة التركية، تعتزم أكسا إقامة محطتها الثانية في مالي بقدرة 20 ميجاوات خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث ستشتري شركة أنيرجي دو مالي للكهرباء أيضا إنتاج المحطة بعقد مدته ثلاث سنوات وبسعر مقوم باليورو.

يأتي ذلك أيضا بعد أيام قليلة من إعلان شركة أكسا بدء بيع ما يصل إلى 150 ميجاوات من الكهرباء إلى العراق من خلال شركة أكسا أكسين إنيرجي المملوكة لها بالكامل.





وأشارت بلومبرج للأنباء إلى أنه يتم بيع الكهرباء التركية إلى العراق عبر خطوط الربط الكهربائي بين البلدين بعد موافقة جهاز تنظيم قطاع الكهرباء التركي إي.بي.دي.كيه وشركة نقل الكهرباء التركية المملوكة للدولة "تياس".

وأضافت بلومبرج أن العراق أصبح سادس دولة تعمل فيها شركة أكسا حتى الآن.





وبموجب العقد المبرم بين العراق وتركيا سيستمر تصدير الكهرباء التركية إلى العراق حتى أول تشرين ثان/نوفمبر 2021.