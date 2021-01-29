شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اجتماعات لـ"تعليم النواب" لمناقشة مشروع قانون هيئة ضمان جودة التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب 8 اجتماعات الأسبوع المقبل، على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، بواقع اجتماعين فى اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

وكان الدكتور طارق شوقى، قد أكد فى وقت سابق، أنه تم التوافق من الجهات المعنية على كافة مواد المشروع، مشددًا على أن إنشاء الهيئة له أهمية قصوى فى ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفنى وتحديث ووضع إطار عام المناهج بالتعليم الفنى، لافتًا إلى أنه من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى فضلًا عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية.

وأوضح شوقى أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفنى بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمى، بما يتيح لخريجى التعليم الفنى الحصول على فرص عمل فى الخارج.

ومن جانبه أكد وزير القوى العاملة، فى وقت سابق، أهمية إنشاء الهيئة التى سوف تسهم بشكل كبير فى توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية وباعتماد من مؤسسات دولية، لتلبية متطلبات أسواق العمل فى الداخل والخارج، منوهًا إلى أن الدولة المصرية مصدرة للعمالة بالخارج فى ظل ازدياد الطلب على العمالة المصرية بالخارج.