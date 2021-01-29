شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منظومة شكاوى العملاء بقانون النقل البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، إجراءات الترخيص لمقدمى الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، وما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.

وفيما يلى نستعرض ضوابط شكاوى العملاء وكيفية تسجيلها وحلها:

شكاوى العملاء

تلتزم الشركة المرخص لها بتوفير مركز لتلقى شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفورى فى قاعدة البيانات متضمنة " اسم العميل، رقم تليفون العميل الرحلة والمركبة والسائق، موضوع الشكوى، الإجراءات المتخذة حيال الشكوى" وإعداد قاعدة بيانات لشكاوى العملاء والإعلان عن موقع استقبال الشكاوى.

تتيح الشركة المرخص لها لوزارة النقل الدخول إلى قاعدة بيانات الشكاوى ومتابعة ما إجراءات حيالها.

تلتزم الشركة المرخص لها بالامتثال لطلبات وزارة النقل حيال التحقيق فى الشكاوى فى شأن مستوى الخدمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها مع إخطار الوزارة للمتابعة.

تلتزم الشركة المرخص لها بالاحتفاظ بسجل المخالفات والملاحظات على أداء الخدمة لكل من السائق والمركبات ضمن قاعدة البيانات وإتاحتها ومشاركتها مع وزارة النقل.

وجاء فى اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية؛ حيث نص مشروع القرار على التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أى من سائقى المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.