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الرئيس الأوكراني يطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في توفير المزيد من جرعات لقاح كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ):
طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساعدة بلاده في المحادثات مع منتجي لقاحات لتأمين عمليات التسليم لبلاده، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وذكر زيلينسكي أن اللقاحات التي ستحصل عليها أوكرانيا من مبادرة "كوفاكس" لن تكون كافية لتغطية حصة مناسبة من السكان في عام 2021.
وتهدف مبادرة "كوفاكس" العالمية إلى العمل مع الشركات المصنعة للقاحات لتوفير اللقاح لجميع الدول.
وأشار زيلينسكي إلى: "أن توفير اللقاح ليس مسألة صحة الأوكرانيين وحياتهم فحسب، بل مسألة سياسية وجيوسياسية أيضا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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