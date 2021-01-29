​نائب وزير التعليم يكشف لـ"الخليج 365" عدد المعلمين المستهدفين للترقي في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد المعلمين المستهدفين للترقي وترخيص مزاولة المهنة حتى عام 2022.

وقال حجازي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الوزارة تستهدف منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي حتى عام 2022، نحو 460 ألف معلم.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة انتهت من منح شهادات الترقي لنحو 381 ألف معلم حتى العام الماضي بنسبة 82.8%، مشيرًا إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد 14 ديسمبر 2020، قرارًا وزاريًا بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2019/2020، لنحو 301784 معلم.

ولفت إلى أنه سيتم فتح باب الترقي للمعلمين قريبا، عقب الانتهاء من تدريبات الترقي للمعلمين المتخلفين عن التقديم للترقي من الدفعات السابقة.

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