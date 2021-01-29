بوتين يوقّع تمديد معاهدة «ستارت الجديدة» بين روسيا وأميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على تمديد معاهدة «ستارت الجديدة» مع الولايات المتحدة حول الحد من الترسانة النووية.

يأتي هذا التوقيع بعد أن توصل البلدين إلى اتفاق لتمديد الاتفاقية لمدة خمس سنوات قبيل انتهاء سريانها في فبراير المقبل.

وقال الكرملين، في بيان «وقّع فلاديمير بوتين القانون الفدرالي حول المصادقة على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التدابير الرامية إلى التقليص وزيادة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية».

وتحدد هذه المعاهدة، الموقعة في العام 2010، سقف كل من ترسانتي القوتين النوويتين ب1550 رأساً، في خفض نسبته 30 بالمئة تقريباً عن الحد السابق الذي وضع في 2002.

وتحدد كذلك عدد قاذفات القنابل والقاذفات الثقيلة ب800.

تعد معاهدة «ستارت الجديدة» آخر اتفاقية من هذا النوع بين الخصمين السابقين إبان حقبة الحرب الباردة.

كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تريد تمديداً مشروطاً لسنة، لإفساح المجال أمام التفاوض على اتفاق شامل أكثر يضم الصين.