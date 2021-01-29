المغرب وإسرائيل يتفقان على تشكيل مجموعات عمل لتعزيز تعاونهما

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المغرب وإسرائيل، اليوم الجمعة، تشكيل مجموعات عمل لتعزيز التعاون بينهما بعد أسابيع على استئناف العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في بيان باللغة العربية "جرى اليوم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، اتُفق خلاله على تشكيل فرق عمل ستعمل على التوصل إلى اتفاقات تعاون بين البلدين في العديد من المجالات".

وعدد بين هذه المجالات "الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة".

وأكدت وزارة الخارجية المغربية، رداً على سؤال، هذه المعلومات.

وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن فرق العمل ستلتقي في مرحلة أولى "عبر الإنترنت"، وأن العمل سيبدأ "في أقرب وقت ممكن".

ومن المتوقع أن تجتمع فرق العمل خلال شهر فبراير، إذ سيزور وفد مغربي رفيع إسرائيل، وسيترأس بن شبات وفدا إسرائيليا إلى المغرب خلال الشهر نفسه، بحسب البيان.

كما بحث رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الخارجية المغربي الإمكانات الكبيرة التي "تكمن في التعاون بين البلدين، ما يفيد ليس المغرب وإسرائيل فحسب، بل المنطقة بأسرها أيضا".

ووقّع البلدان، في ديسمبر، أربعة اتفاقات ثنائية ركّزت على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأعادت إسرائيل فتح بعثتها الدبلوماسية في المغرب، ووصل سفيرها إلى الرباط الأحد.