"جونسون أند جونسون": لقاحنا فعّال بنسبة 66% ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة "جونسون أند جونسون" الأميركية للأدوية، اليوم الجمعة، أن لقاحها فعّال بنسبة 66 بالمئة ضد نسخ مرض كوفيد- 19 بصفة عامة.

وأضافت الشركة، في بيان، أن لقاحها أقل فعالية ضد نسخة الفيروس المتحورة الجنوب أفريقية.

وأوضحت أن اللقاح، الذي يقدم على شكل جرعة واحدة فقط، فعّال بنسبة 85 بالمئة للوقاية من الأشكال الحادة للمرض، وفق تجربة سريرية واسعة.

وتعتزم "جونسون أند جونسون" تقديم طلب ترخيص طارئ في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وتستخدم الولايات المتحدة حالياً لقاحي "موديرنا" و"بيونتك-فايزر" ضد كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا لمستجد.

يأتي احتمال إضافة لقاح ثالث في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تسريع عملية التطعيم للوصول إلى مليون ونصف مليون جرعة يومياً، وهو الهدف الذي حدده الرئيس الجديد جو بايدن.

وتعهدت الشركة بتسليم 100 مليون جرعة للولايات المتحدة قبل نهاية يونيو، ونحو 200 مليون جرعة للاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام (تسلم أول الشحنات في أبريل)، وقرابة 200 مليون جرعة إلى دول نامية (يبدأ تسليم الجرعات بعد يونيو).

ويمكن تخزين لقاح "جونسون أند جونسون" في درجات حرارة الثلاجات العادية، ما يسهل عملية توزيعه في الدول الفقيرة.