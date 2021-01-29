دول الاتحاد الأوروبي تتفق على قيود جديدة للتنقل بينها

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وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على وضع خارطة جديدة للمناطق الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد وفرض قيود أكثر تشدداً على التنقل في هذه المناطق.

وعرضت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، الاثنين، هذه التوصيات التي تهدف إلى "الثني عن السفر غير الضروري بشدة مع تجنب إغلاق الحدود أو فرض حظر عام على السفر".

وتعتزم المفوضية إضافة فئة جديدة من المناطق إلى الخارطة الصحية الأوروبية التي تنشرها كل أسبوع الوكالة المكلفة بمراقبة الوباء.

والفئة الجديدة هي المناطق "الحمراء الداكنة" وهي تلك التي يكون فيها معدل الإصابة بمرض كوفيد- 19 أعلى أو يوازي لنحو 500 حالة لكل مئة ألف نسمة لمدة 14 يوماً.

بالنسبة لهذه المناطق الأكثر عرضة للخطر، يجب إجراء فحوص الكشف عن المرض وفرض حجر صحي حتى في حالة السفر الضروري. لكن هناك بعض الاستثناءات لسكان مناطق حدودية أو العاملين في قطاع النقل.

بحسب خارطة أولية للوكالة المكلفة مراقبة الوباء، فإن 14 دولة من الاتحاد الأوروبي لديها منطقة على الأقل مصنفة ضمن الفئة "الحمراء الداكنة".

تحاول المفوضية تنسيق إجراءات الدول الأعضاء الحريصة على تجنب تكرار سيناريو الربيع الماضي حين تسببت عمليات إغلاق الحدود المتتالية في حدوث فوضى في حركة تنقل الأشخاص والبضائع داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن.

وقال مصدر دبلوماسي إن البرتغال، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أوضحت خلال اجتماع السفراء أن فرض إجراءات مكملة على المستوى الوطني ممكن.

وهذه الدولة التي تسجل انتشاراً واسعاً للوباء، قررت أمس الخميس حظر السفر غير الضروري إلى الخارج لمدة 15 يوماً. واتخذت بلجيكا إجراء مماثلاً منذ الأربعاء حتى الأول من مارس.

من جهتها، تفكر ألمانيا في خفض جذري لحركة الملاحة الجوية مع دول تعتبرها الأكثر تضرراً بالنسخ المتحورة الجديدة من الفيروس وبينها البرتغال.