السعودية تؤجل موعد رفع تعليق السفر وفتح المنافذ إلى 17 مايو

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه تم "تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 17 مايو 2021 بدلاً من 31 مارس 2021".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر في الوزارة أن التأجيل تم "بناءً على ما أوضحه معالي وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح كوفيد 19 تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة".

وأضافت الوكالة أن القرار اتخذ "نظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة".