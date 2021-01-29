شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 945 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 618147 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان ، بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13036, فيما تم تسجيل 1280 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 589540 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 15571 مصابا , منهم 164 في غرف العناية المركزة.