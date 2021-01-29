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المسابقات تقيم مؤتمراَ فنياَ للفرق المتأهلة من المنطقة الغربية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-29 | 17:04

المسابقات تقيم مؤتمراَ فنياَ للفرق المتأهلة من المنطقة الغربية

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تقيم لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية المؤتمر الفني الخاص للفرق المتأهلة من المنطقة الغربية لمحافظات "الموصل وصلاح الدين وديالى والأنبار"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شباط المقبل في الساعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد في العاصمة بغداد.

وأكدَ عضو لجنة المسابقات، مسؤول المنطقة الغربية، نجم الاوسي ان "الاجتماع سيضم ممثلي اندية الموصل والفتوة والشرقاط والعلم وديالى والخالص، اضافة لفريقين من الانبار بعد حسم نتائج المباريات".

وبيّن الاوسي: "الهدف من اقامة الاجتماع هو الاتفاق على الموعد وآلية التصفيات التي ستنطلق لاحقاً وتؤهل ٣ اندية للدوري العام للدرجة الاولى المقرر انطلاقه في الخامس والعشرين من اذار المقبل بمشاركة ٢٨ فريقاََ من بغداد ومختلف المناطق الاخرى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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