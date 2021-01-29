الكهرباء تبرئ نفسها وترهن مستحقات العقود والأجراء بوزارة المالية

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، إن "وزارة الكهرباء تعمل على تغطية جزء من مستحقات العقود والأجراء الذين تم تعيينهم بعد التظاهرات الأخيرة لشهر أو شهرين".

وأشارت الى أن "هذا مرهون بوزارة المالية ومتى ما دفعت وزارة المالية المستحقات سيتم دفع الرواتب كاملة الى الأجور والعقود".

