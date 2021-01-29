انت الان تتابع خبر الكهرباء تبرئ نفسها وترهن مستحقات العقود والأجراء بوزارة المالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، انها تعمل على تغطية مستحقات العقود والأجراء الجدد.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، إن "وزارة الكهرباء تعمل على تغطية جزء من مستحقات العقود والأجراء الذين تم تعيينهم بعد التظاهرات الأخيرة لشهر أو شهرين".
وأشارت الى أن "هذا مرهون بوزارة المالية ومتى ما دفعت وزارة المالية المستحقات سيتم دفع الرواتب كاملة الى الأجور والعقود".
وأشارت الى أن "هذا مرهون بوزارة المالية ومتى ما دفعت وزارة المالية المستحقات سيتم دفع الرواتب كاملة الى الأجور والعقود".