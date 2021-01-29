شرطة كركوك تعلن القبض على إرهابيين اثنين

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الجمعة، القاء القبض على شخصين اثناء محاولة دخولهما الى مركز المدينة.



وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أنه "من خلال تدقيق اسماء الداخلين الى محافظة كركوك في قاعدة البيانات بتاريخ اليوم الجمعة، تمكنت شعبة السيطرات من القاء القبض على شخصين مطلوبين وفق المادة الرابعة إرهاب"، مشيرة إلى أن "احدهما القي القبض في سيطرة (تازة) والاخر في سيطرة (العلوة) اثناء محاولة دخولهما الى مركز المدينة".



واشار البيان الى "تسليمهما الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك حسب الاختصاص الوظيفي".