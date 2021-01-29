أقلام بايدن.. سر توقيع الرئيس للأوامر بأكثر من قلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمضى الرئيس الأمريكي جو بايدن أول يوم له بالمنصب في توقيع 17 أمرًا تنفيذيًا، واتخاذ خطوات للتصدي لجائحة "كوفيد-19" وغيره.

وسرعان ما انتبه الناس لصندوق كبير من الأقلام على مكتب الرئيس الجديد، وحقيقة أنه كان يستخدم قلم مختلف في كل مرة يوقع فيها أمرًا تنفيذيًا، بحسب صحيفة "آي نيوز" البريطانية.

وهذا ليس هوسًا غريبًا للرئيس بايدن، وإنما تقليد رئاسي، وإليك ما يعنيه.

يتجه الرؤساء لتقديم الأقلام التي استخدموها في توقيع الأوامر التنفيذية كهدايا إلى الأشخاص الذين كانوا عاملًا رئيسًا في خروجها للنور.





وفسرت ليزا براون، سكرتيرة موظفي البيت الأبيض السابقة، هذا التقليد في فيديو نشر عام 2010، حيث قالت إن الممارسة تقوم على استخدام الرئيس عدد من الأقلام، ثم إعطائها لأشخاص عملوا بجد تحديدًا على مشروع قانون، من رعوا مشروع القانون، وناضلوا حقًا لإتمامه، أو لمن يهمه مشروع القانون.

وطبقًا للصحيفة، تاريخ بدء هذا التقليد ليس أكيدًا تمامًا، ولكن قال براون إن ليندون بي جونسون وجون إف كينيدي وقعا كلاهما أوامرًا تنفيذية باستخدم عدة أقلام، لكن قد يعود تاريخ هذه الممارسة إلى الرئيس 32 للولايات المتحدة فرانكلين روزفيلت، الذين شغل المنصب منذ عام 1933 حتى 1945.





وفي وقت قريب، استخدم باراك أوباما 22 قلمًا لتوقيع قانون "أوباما كير"، إذ كان هناك عدة أشخاص شعر أنهم يستحقون هدية تذكارية. وتعين عليه استخدام عدة أقلام لكتابة كل حرف من اسمه، ومزح حينها قائلًا: "يتعين علي استخدام كل قلم، لذا سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا حقًا. لم أتمرن."

ووقع بايدن أوامر تنفيذية تقتضي ارتداء الكمامات أثناء التواجد بملكية فيدرالية، وتعيين منسق لجهود التعامل مع فيروس كورونا المستجد لمتابعة جهود البيت الأبيض لتوزيع اللقاحات والإمدادات الطبية.