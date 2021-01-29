رغم إفلاس الشركات أردوغان يواصل تحقيق سياسته التخريبية على حساب الأتراك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 يناير 2021

أغلق اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، عن إغلاق 1733 شركة تقدم خدمات المطاعم، فضلا عن إغلاق 2858 شركة تتاجر في المواد الغذائية بالتجزئة في عام 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأظهرت بيانات اتحاد الغرف والبورصات، وفقا لجريدة «سوزجو» التركية، إن من بين هذه الشركات التي اضطرت للإغلاق 1170 مؤسسة خاصة، و495 شركة محدودة، و68 شركة مساهمة، بمعدل إغلاق 5 شركات يوميًا خلال عام 2020.

ودون تنفيذ على أرض الواقع، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخرًا، أنهم سيطبقون حزمة مساعدات جديدة للمطاعم والمقاهي التي تقيدت أنشطتها بسبب فيروس كورونا.

كل ذلك رغم إصرار النظام التركي على إرسال مساعدات إنسانية مسمومة لإدلب السورية بهدف تحقيق أجنداته التخريبية هُناك حيث تواصل تركيا عبر منظمات إغاثية إرسال مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في حملة تستهدف دعم الأسر النازحة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أطلقتها منظمات الأهلية، بهدف جمع المساعدات العاجلة وتقديمها للأسر المحتاجة في محافظة إدلب.

وأفاد مصدر صحفي، أن الشاحنات وصلت إلى الحدود التركية – السورية، وتحتوي على دقيق وأطعمة جافة وملابس شتوية ومياه صحية. وأوضح المصدر، أن المساعدات ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها.