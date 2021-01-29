شكرا لقرائتكم اقتصاد تركيا دراسة جديدة.. ثلث الشباب الأتراك يرغبون بمغادرة البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت دراسة جديدة حول واقع فئة الشباب في تركيا أن ثلث الشباب الأتراك يرغبون بالاستقرار خارج البلاد بسبب تراجع فرص العمل.

وأكدت مؤسسة Habitat، وهي منظمة غير حكومية تعمل في مجال التنمية المستدامة، أن حوالي 31% من الشباب الأتراك يرغبون الاستقرار في الخارج، وتمثل هذه النسبة زيادة بواقع 6% مقارنةً بنتائج استطلاع العام الماضي.

وأجري المسح في الفترة من 2 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2020، في 16 ولاية تركية مع 1230 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً.

ومن بين الأسباب التي تدفع الشباب للسعي للعيش في الخارج، ذكر معظم المشاركين أنهم يبحثون عن "فرص عمل أفضل".

شباب يلعبون الموسيقى قرب البحر في اسطنبول

وقال حوالي 58% من المشاركين في الاستطلاع إنهم "سعداء بحياتهم"، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 13% مقارنةً بمسح عام 2017.

ووجد الاستطلاع أن 57% فقط من الشباب "متفائلون بالمستقبل"، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10% مقارنة بعام 2017. وكان الشباب الذين يبحثون عن عمل الأقل تفاؤلاً بالمستقبل بنسبة 42%.

وقال حوالي 44% من المشاركين إن لديهم وظيفة، وكانت هذه النسبة 56% بين الرجال و32% بين النساء.

طفلان يجمعان القمامة في أنقرة

ويبحث 21% من المشاركين في المسح من الذكور عن عمل، بينما كان 17% من المشاركين فيه طلاب، والباقي (6%) ليسوا في سوق العمل ولا يدرسون في جامعة.

أما بالنسبة للمشاركات في المسح من النساء، فإن 15% منهنّ يبحثن عن عمل، و24% من الطلاب، والبقية (29%) لسن في سوق العمل ولا يدرسن في جامعة.

وغادر ما مجموعه 330.289 شخصاً تركيا للعيش في الخارج في عام 2019، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق. حوالي 40.8% من أولئك الذين هاجروا من تركيا تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 عاماً، وفقاً للبيانات الصادرة سابقاً عن معهد الإحصاء التركي.