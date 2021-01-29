التحالف الدولي يوجه ضربة موجعة لـ «داعش» ويعلن مقتل زعيم التنظيم في العراق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مقتل زعيم التنظيم الإرهابي في العراق، أبو ياسر العيساوي.

وقال المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" ضد التنظيم في العراق وسوريا، الكولونيل وين مارتورو، في تغريدة له على "تويتر"، إن "زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير".

وأضاف مارتورو أن "العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أدت إلى مقتل 10 إرهابيين من داعش".

وتابع: "مقتل أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش إلى العراق".

وأكد المسئول العسكري أن التحالف "سيستمر في عمله لإخراج القادة الرئيسيين من ساحة المعركة وتقويض المنظمة الإرهابية".

وأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القضاء على "نائب الخليفة ووالي العراق" في تنظيم "داعش".

وقال الكاظمي، في بيان صحفي، إن "شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات "داعش" الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا"، مضيفا: تم القضاء على زعيم عصبة الشر أو من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم أبو ياسر العيساوي في عملية استخبارية نوعية".