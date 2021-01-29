شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة اجتماعات بالوفد لبحث الاستعداد للمحليات مع أنباء استقالة أبو شقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رؤساء وسكرتيرو عموم شباب الوفد اجتماع مع اللجنة النوعية للشباب فى حزب الوفد، مع رؤساء وسكرتيرى عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات.

وترأس الاجتماع فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وطارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا.

واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح القطب الوفدى الدكتور محمد نصر، الذى توفى بعد صراع مع المرض.

أكد الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، دعمه لشباب الوفد فى انتخابات المحليات فى ظل وجود محمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب، داعيًا إلى الالتفاف حوله.

ودعا قنديل الشباب إلى التحسين من أنفسهم، قائلًا: "نستطيع عمل إنجاز كبير بنسيان الخلافات وبدء صفحة جديدة بها شفافية مع جميع الناس، ولكن أن ظللنا مختلفين لن نفعل شيئًا وإنما نسقط الحزب".

كشفت مصادر داخل حزب الوفد الترتيبات التى تجرى داخل الحزب بعد أنباء استقالة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، حيث أشارت إلى وجود حالة من الغموض بشأن الاستقالة، ورجحت تأجيل انتخابات المكتب التنفيذى للحزب التى كان من المقرر إجرائها 4 فبراير القادم حال الإعلان عن استقالة أبو شقة رسميا.

وأشارت المصادر إلى أن اللائحة الداخلية للحزب تنص على أنه فى حالة استقالة رئيس الحزب يتولى السكرتير العام تسيير الأعمال ودعوة الهيئة الوفدية لانتخاب رئيس جديد خلال 60 يوما، كما لفتت إلى أن اجتماع الهيئة العليا فى 4 فبراير القادم قائم حتى الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات على المكتب التنفيذى، والذى يضم السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وأمين صندوق الحزب، نواب رئيس الحزب وينتخب من الهيئة العليا.

وكانت مصادر برلمانية، قد كشفت أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، يعتزم تقديم استقالته من رئاسة حزب الوفد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن ثوابت بهاء أبو شقة الوطنية تقتضى عليه ترك الحزب الآن بعد مسيرة كبيرة من العطاء، رغم المناقشات الدائرة الآن معه من قبل بعض قيادات الحزب من أجل إثناؤه عن هذا القرار.